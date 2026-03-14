Giornata storica per Serino | approvato il Piano Urbanistico Comunale | mancava da 38 anni

Oggi a Serino si è registrato un momento importante con l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, che non veniva aggiornato dal 1988. La decisione è stata presa durante la seduta del consiglio comunale, segnando un passaggio fondamentale per la gestione del territorio locale. La delibera rappresenta un risultato atteso da molti cittadini e amministratori da diversi decenni.

"Avrà come asse portante il turismo, legato in particolare al Monte Terminio, e offrirà maggiori opportunità a chi vorrà investire, dagli imprenditori ai commercianti”, spiega il sindaco Una giornata storica per Serino: questa mattina infatti il consiglio comunale ha approvato il Piano Urbanistico Comunale che mancava dal 1988. Il sindaco Vito Pelosi non nasconde la sua soddisfazione: “Quando si parla di dare una nuova pianificazione urbanistica al territorio, di sviluppo e sostenibilità ambientale – spiega il primo cittadino - e anche di aspetti sociali collegati alla crescita economica, bisogna avere il coraggio di pianificare realmente il futuro dei territori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Serino volta pagina: approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale Leggi anche: Volturara Irpina scrive la storia: approvato il primo Piano Urbanistico Comunale