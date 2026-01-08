Tricolore simbolo di unità nazionale La circolare del ministro Valditara per l' esposizione della bandiera nelle scuole

Da ilgiornale.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 gennaio si celebra la Giornata nazionale della Bandiera, istituita dalla legge del 1996. In questa occasione, il ministro Valditara ha emanato una circolare che invita le scuole a esporre e valorizzare il tricolore come simbolo di unità e identità nazionale. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di riconoscere e rispettare il ruolo della bandiera nella storia e nella cultura italiana.

All'indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.671 per celebrare la nascita del Tricolore e promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell'identità della nostra Nazione. È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tricolore simbolo di unit224 nazionale la circolare del ministro valditara per l esposizione della bandiera nelle scuole

© Ilgiornale.it - "Tricolore simbolo di unità nazionale". La circolare del ministro Valditara per l'esposizione della bandiera nelle scuole

Leggi anche: Tricolore a scuola, Valditara ai Presidi: “Curate la bandiera, è simbolo della nostra identità”. La nota

Leggi anche: Il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore, Valditara: “Simbolo dell’identità e dell’unità della Nazione”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tricolore | Meloni ' rappresenta la nostra storia onore alla patria e all' unità nazionale'.

Tricolore a scuola, Valditara ai Presidi: “Curate la bandiera, è simbolo della nostra identità”. La nota - Il Ministro Valditara ha inviato una nota alle scuole richiamando al rispetto del Tricolore come simbolo identitario e disponendo la sostituzione delle bandiere deteriorate sugli edifici. orizzontescuola.it

tricolore simbolo unit224 nazionaleValditara, esporre Tricolore nelle scuole e sostituirlo se scolorito - All'indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della Bandiera il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare alle scuole e agli uffici scolastici di tutta Italia per r ... ansa.it

tricolore simbolo unit224 nazionaleTricolore, Mattarella: "Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale" - La bandiera compie 229 anni, celebrazioni a Reggio Emilia e a Roma. tgcom24.mediaset.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.