Giornalista incatenata | 10 indagati per spray al peperoncino

Una giornalista si è incatenata davanti alla Procura di Udine per protestare contro l’iscrizione nel registro degli indagati. Sono dieci le persone indagate in relazione a un episodio in cui sono stati usati spray al peperoncino. La manifestante ha deciso di manifestare il proprio dissenso in modo visibile, legandosi simbolicamente davanti all’edificio giudiziario.

Una giornalista si è incatenata davanti alla Procura di Udine per contestare l’iscrizione nel registro degli indagati. Il caso riguarda la detenzione di bombolette al peperoncino considerate armi da sparo dalla magistratura locale. Irene Giurovich ha scelto questo gesto estremo portando un cartello che nega la natura d’arma del dispositivo. La donna e altre nove persone sono state coinvolte nelle indagini su prodotti venduti online o nei negozi fisici. Secondo gli inquirenti, la miscela infiammabile contenuta nella bomboletta trasforma l’oggetto in un’arma pericolosa. La Procura di Udine ha notificato ai legali la chiusura delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giornalista incatenata: 10 indagati per spray al peperoncino Articoli correlati Studentessa di 12 anni usa lo spray al peperoncino a scuola: «Volevo provarlo». Urla, paura e malesseri per 10 ragazziABANO TERME - Doveva essere uno strumento di protezione personale, ma nelle mani di una ragazzina di 12 anni è diventata un’arma a doppio taglio che... Spray al peperoncino contro un autobus a LanghiranoMomenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Langhirano, dove poco prima delle 14.