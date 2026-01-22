Una studentessa di 12 anni ha utilizzato uno spray al peperoncino all’interno della scuola, affermando di volerlo solo provare. L’episodio ha causato panico tra gli studenti, con urla, paura e malesseri diffusi tra dieci ragazzi. L’incidente solleva questioni sulla gestione e sulla sicurezza degli strumenti di autodifesa nelle istituzioni scolastiche.

ABANO TERME - Doveva essere uno strumento di protezione personale, ma nelle mani di una ragazzina di 12 anni è diventata un’arma a doppio taglio che ha creato il panico nella scuola media Vittorino da Feltre, in via San Giovanni Bosco. Ad una studentessa appena adolescente i genitori, per consentire di proteggersi in caso di possibili aggressioni, le avevano affidato uno spray al peperoncino, da utilizzare in caso di bisogno. Un gesto legittimo alla luce delle criticità che stanno caratterizzando il mondo giovanile in questo momento storico. Ma la ragazzina ha commesso una leggerezza che poteva avere conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studentessa di 12 anni usa lo spray al peperoncino a scuola: «Volevo provarlo». Urla, paura e malesseri per 10 ragazzi

