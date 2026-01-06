Luca Bartolini sbanca alla Ruota della Fortuna | i 130mila euro vinti il calcio l’Aurora Treia e l’azienda di famiglia

Luca Bartolini ha vinto 130 mila euro alla Ruota della Fortuna, un risultato che ha attirato l’attenzione nella zona di Falconara Marittima. La vittoria si collega anche alla sua passione per il calcio, al suo ruolo nell’Aurora Treia e all’attività dell’azienda di famiglia. Questa vicenda rappresenta un esempio di come le storie di successo possano nascere anche da eventi quotidiani, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio e persone.

Falconara Marittima (Ancona), 6 gennaio 2026 — La "Ruota della Fortuna " torna a girare nel verso giusto per le Marche e, ancora una volta, lo fa regalando una storia da raccontare. Nell'ultima puntata del popolare quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti — andata di scena lunedì 5 gennaio — a prendersi la scena è stato Luca Bartolini, 28 anni, nato ad Agugliano (Ancona), che ha conquistato una vincita complessiva di oltre 130mila euro, confermandosi protagonista di una serata perfetta davanti a milioni di telespettatori, oltreché attuale campione in carica della trasmissione.

