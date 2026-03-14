Giarre scooter contromano e droga | fermato e arrestato un giovane di 19 anni

Durante i controlli notturni nel centro di Giarre, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un giovane di 19 anni che circolava in scooter contromano. Durante l’operazione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, e per questo motivo è stato arrestato. L’intervento si è concentrato sulla verifica di veicoli e persone sospette nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli notturni dei carabinieri nel centro cittadino. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 19enne residente in città, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto nella notte. I militari stavano pattugliando alcune vie del centro quando hanno notato uno scooter che procedeva contromano, attirando immediatamente la loro attenzione. Il tentativo di fuga e l’urto contro un militare. Alla vista dell’auto dei Carabinieri, il conducente dello scooter avrebbe tentato di darsi alla fuga, ignorando l’alt imposto dai militari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, scooter contromano e droga: fermato e arrestato un giovane di 19 anni Articoli correlati Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter: nei guai pusher minorenneNel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I... Giarre, arsenale in casa: 62enne arrestato per pistola modificata e spaccio di droga. Indagini in corso.Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Giarre, in provincia di Catania, dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze... Una selezione di notizie su Giarre scooter contromano e droga... Abbiategrasso, fuggono in contromano sullo scooter rubato e si schiantano contro un'autoAbbiategrasso (Milano), 4 novembre 2025 – A bordo di uno scooter rubato non si fermano all'alt degli agenti di Polizia locale e poco dopo provocano uno scontro in viale del Cimitero schiantandosi ... ilgiorno.it Auto contromano in Galleria Laziale sfreccia tra gli scooter sulla corsia preferenzialeSfreccia in auto contromano sulla corsia preferenziale della Galleria Laziale di Napoli, tra gli scooter che cercano di schivarlo. L'episodio, ripreso in un video, è stato inviato al parlamentare ... fanpage.it