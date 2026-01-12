Gianfelice Facchetti che bordata a Conte | Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo sulla nostra panchina

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto Facchetti, commenta con fermezza le recenti tensioni tra Inter e Napoli, rivolgendosi direttamente a Antonio Conte. La sua osservazione, semplice e diretta, evidenzia una posizione chiara sulla situazione, senza ricorrere a toni enfatici o sensazionalismi. Si tratta di un’analisi sobria e rispettosa, volta a offrire un punto di vista obiettivo su uno degli aspetti più discussi del calcio italiano recente.

Una stoccata secca, di quelle che non hanno bisogno di interpretazioni. All’indomani di Inter-Napoli, sfida ancora una volta accompagnata da strascichi polemici, arriva la presa di posizione di Gianfelice Facchetti, figlio dello storico capitano nerazzurro Giacinto Facchetti. Dopo un match che ha riacceso il dibattito arbitrale, come già accaduto all’andata con un rigore molto discusso, anche il ritorno a San Siro non è scivolato via senza tensioni. Questa volta però, più che le decisioni della direzione di gara, a far discutere è stata la reazione furibonda di Antonio Conte, espulso per proteste veementi dopo il rigore concesso all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

