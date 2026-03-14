Giallo blu fucsia | novità e continuità nel simbolo della civica a sostegno di Venturini

Il nuovo simbolo civico dedicato a Venturini presenta tre colori principali: giallo, blu e fucsia. Il giallo, dominante, simboleggia la gioia e la primavera, mentre il blu e il fucsia aggiungono continuità con le amministrazioni precedenti. La scelta dei colori mira a mantenere un collegamento con l’attività amministrativa degli ultimi anni, senza apportare cambiamenti radicali nel simbolo.

Ci sono il giallo predominante, «che rappresenta la gioia, il colore della primavera», il blu, e in misura minore il fucsia, nel segno della continuità con la Giunta Brugnaro, perché «l'idea è non dimenticare un pezzo importante di attività amministrativa portata avanti in questi anni». Sono i colori che compongono il simbolo della lista civica “Simone Venturini Sindaco”, presentata sabato mattina dal candidato sindaco del centrodestra in piazza Mercato a Marghera. Presentati i primi candidati consiglieri della società civile ieri a The Hub, in Corte Legrenzi a Mestre, Venturini ha scelto il cuore del luogo in cui è nato e cresciuto per svelare le tinte che accompagneranno la sua lista civica in questa campagna elettorale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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