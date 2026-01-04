Continuità didattica e conferma del docente di sostegno | la procedura ci sarà anche nel 2026 27 Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda, si è discusso della conferma del docente di sostegno e della continuità didattica. La procedura resterà in vigore anche nel 2026/27, garantendo stabilità e continuità nell’accompagnamento degli studenti con bisogni educativi speciali.

Nel question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda, è stata affrontata una questione legata alla continuità didattica. Un focus particolare è stato posto sulla conferma del docente da parte delle famiglie e sulle perplessità espresse dai sindacati. L'articolo Continuità didattica e conferma del docente di sostegno: la procedura ci sarà anche nel 202627. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Continuità sul sostegno ci sarà anche nel 2026/27: la procedura inizia dalla richiesta dei genitori. Pillole di Question Time

Leggi anche: Ci saranno ruoli anche da GPS sostegno nel 2026 per la scuola secondaria? Pillole di Question Time

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

continuit224 didattica conferma docenteSostegno, Pacifico (Anief): conferma supplenti su richiesta delle famiglie è risposta solo parziale alla continuità didattica - Il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto il reclamo collettivo n. orizzontescuola.it

Conferma docenti di sostegno: le nuove regole per l’anno scolastico 2025 e perché potrebbero deludere molti insegnanti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali in questi giorni per illustrare una nuova informativa sulla continuità didattica dei docenti a tempo determinato ... greenme.it

Supplenze docenti con contratto a tempo determinato: quando spetta la conferma o la proroga - La problematica relativa al conferimento delle supplenze nel mondo della scuola continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al biennio 2024/2026. tecnicadellascuola.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.