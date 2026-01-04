Continuità didattica e conferma del docente di sostegno | la procedura ci sarà anche nel 2026 27 Pillole di Question Time

Durante il question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda, si è discusso della conferma del docente di sostegno e della continuità didattica. La procedura resterà in vigore anche nel 2026/27, garantendo stabilità e continuità nell’accompagnamento degli studenti con bisogni educativi speciali.

Conferma docenti di sostegno: le nuove regole per l’anno scolastico 2025 e perché potrebbero deludere molti insegnanti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali in questi giorni per illustrare una nuova informativa sulla continuità didattica dei docenti a tempo determinato ... greenme.it

Supplenze docenti con contratto a tempo determinato: quando spetta la conferma o la proroga - La problematica relativa al conferimento delle supplenze nel mondo della scuola continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al biennio 2024/2026. tecnicadellascuola.it

Valditara: "Gli alunni con disabilità hanno bisogno di docenti adeguatamente specializzati con continuità didattica, senza cambiare ogni anno" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.