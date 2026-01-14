Rifiuti la Campania continuerà a pagare multe all'Europa Ma con lo sconto | da 120.000 a 20.000 € al giorno
La Campania continuerà a pagare multe all’Europa per la gestione dei rifiuti, ma con un notevole sconto. La sanzione giornaliera, inizialmente di 120.000 euro, è stata ridotta a 20.000 euro grazie ai miglioramenti registrati negli ultimi anni. Questa riduzione riflette gli sforzi compiuti per affrontare le criticità ambientali e rispettare le normative comunitarie.
La multa sulla gestione dei rifiuti inflitta nel 2015 dall'Unione Europea alla Campania è stata ridotta dell'83% alla luce dei progressi ottenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
