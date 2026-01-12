Poker secco al Gravina il Fasano mantiene il passo della Paganese
L’US Città di Fasano ha ottenuto una vittoria netta contro il Gravina, con un punteggio di 4-0, nella seconda giornata di ritorno del Serie D Girone H. La partita si è svolta al “Vito Curlo” e ha permesso ai padroni di casa di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo il passo della Paganese. Un risultato importante per il proseguo della stagione, che testimonia il buon stato di forma della squadra.
FASANO - Successo rotondo per l'US Città di Fasano, che al "Vito Curlo" supera il Gravina con il risultato di 4-0, facendo suo l'incontro valido per la 2^ giornata di ritorno della Serie D Girone H. Dopo una prima opportunità di marca ospite con Basanisi che di testa, invitato da Chiaradia.
