Poker secco al Gravina il Fasano mantiene il passo della Paganese

L’US Città di Fasano ha ottenuto una vittoria netta contro il Gravina, con un punteggio di 4-0, nella seconda giornata di ritorno del Serie D Girone H. La partita si è svolta al “Vito Curlo” e ha permesso ai padroni di casa di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo il passo della Paganese. Un risultato importante per il proseguo della stagione, che testimonia il buon stato di forma della squadra.

