Università il docente Donato A Grasso eletto nel Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana

Il docente dell’Università di Parma, Donato A. Grasso, ordinario di Zoologia, è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana (UZI). Questa nomina riconosce il suo impegno nel campo della zoologia e rafforza il ruolo dell’ateneo nel settore scientifico. L’Unione Zoologica Italiana è una delle più antiche società scientifiche dedicate allo studio della zoologia in Italia.

Il docente dell'Università di Parma Donato A. Grasso, ordinario di Zoologia al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell'Unione Zoologica Italiana (UZI), una delle più antiche e prestigiose società scientifiche italiane, fondata nel 1900. L'elezione del prof. Grasso, entrato in carica il 1° gennaio, assume un valore particolarmente significativo per l'Università di Parma anche per un motivo storico: tra i fondatori dell'UZI figura infatti Angelo Andres, zoologo di fama internazionale dell'Ateneo e Direttore dell'allora Museo di Storia Naturale, oggi MUST – Museo di Storiografia Naturalistica, parte integrante del Sistema Museale di Ateneo.

