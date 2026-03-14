Ghenos | 22 foto che viaggiano nel tempo a Felino

Dal 18 aprile il Castello di Felino in provincia di Parma ospiterà la mostra fotografica “Ghenos”. L’esposizione presenta 22 scatti realizzati dal fotografo Camillo Balossini, con la collaborazione di Andrea Cavalli della Fondazione Bandera. Le immagini sono state scattate nel corso di diversi viaggi nel tempo e nello spazio, creando un percorso visivo che invita a scoprire luoghi e atmosfere diverse.

Il Castello di Felino, in provincia di Parma, accoglierà dal prossimo 18 aprile la mostra fotografica ‘Ghenos’, un progetto nato dalla collaborazione tra il fotografo Camillo Balossini e Andrea Cavalli della Fondazione Bandera. Ventidue opere d’arte guideranno gli spettatori attraverso un viaggio che parte dalle prime comunità del Neolitico fino agli anni ’40 del Novecento, trasformando l’osservatore in viaggiatore del tempo. Oltre la didascalia: l’identità nelle piccole cose. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella capacità di rendere tangibili concetti storici spesso astratti nei libri di testo. Ogni immagine funge da macchina del tempo, non per elencare date o eventi macroscopici, ma per restituire frammenti di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghenos: 22 foto che viaggiano nel tempo a Felino Articoli correlati Entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua a metano: 10 quelli che viaggiano nel PescareseIn servizio 40 nuovi autobus Tua Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri alimentati a metano (Cng-gas naturale compresso), già operativi su... Sulla Lecco-Sondrio-Tirano stazioni riqualificate in tempo per le Olimpiadi. Ma i treni viaggiano ancora in ritardoLecco, 4 febbraio 2026 – Il treno della riqualificazione delle stazioni della ferrovia delle Olimpiadi è arrivato a destinazione in orario.