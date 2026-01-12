Entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua a metano | 10 quelli che viaggiano nel Pescarese

Sono entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua alimentati a metano, tra cui 10 nel Pescarese. I veicoli, modello Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri, sono già operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione, contribuendo a un trasporto pubblico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

In servizio 40 nuovi autobus Tua Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri alimentati a metano (Cng-gas naturale compresso), già operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione. Tre quelli che percorrono la tratta Pescara-Penne e 7 quelli destinati alle linee extraurbane di.

