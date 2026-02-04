La linea tra Lecco, Sondrio e Tirano è stata riqualificata in tempo per le Olimpiadi. Le stazioni sono state rinnovate, ma i treni continuano a partire in ritardo. I pendolari segnalano ancora disagi, anche se i lavori sono stati completati come previsto.

Lecco, 4 febbraio 2026 – Il treno della riqualificazione delle stazioni della ferrovia delle Olimpiadi è arrivato a destinazione in orario. Per accogliere al meglio turisti, spettatori, ma anche atleti e addetti ai lavori dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano – Cortina 2026 sono state riqualificate le principali stazioni ferroviarie della linea Lecco – Sondrio – Tirano. Ora le stazioni sono a portata di tutti, anche di persone con disabilità. Un investimento di 40 milioni di euro. “Abbiamo profuso il massimo sforzo per riqualificare le principali stazioni, completando una serie di interventi i cui benefici andranno ben oltre l'orizzonte olimpico, migliorando l'accessibilità, la sicurezza delle stazioni, incrementando il livello di comfort per i viaggiatori e favorire una maggiore intermodalità con gli altri sistemi di trasporto – spiegano da Rfi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulla Lecco-Sondrio-Tirano stazioni riqualificate in tempo per le Olimpiadi. Ma i treni viaggiano ancora in ritardo

Approfondimenti su Lecco Sondrio Tirano

A causa di lavori sulla tratta ferroviaria tra Lecco e Tirano, si prevedono variazioni nel servizio e possibili disagi per i pendolari che utilizzano questa linea per raggiungere la Valtellina.

Il 7 gennaio, la linea ferroviaria Lecco-Sondrio ha subito significativi disagi, con ritardi fino a due ore e servizi di bus sostitutivi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecco Sondrio Tirano

Argomenti discussi: Olimpiadi, come cambiano le corse dei treni in Valtellina e in Lombardia; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, aperto il nuovo sottopasso ferroviario di Forcola a Sondrio: migliorati i collegamenti sulla linea Lecco-Tirano; Milano-Cortina, le stazioni dei treni alla prova delle Olimpiadi: 40 milioni di investimenti, transenne e imbianchini al lavoro; Lavori e chiusure notturne sulla statale 36.

Milano-Cortina: completati i lavori alle stazioni di Colico, Morbegno, Sondrio e Lecco, Tirano. Ma la tangenziale di Tirano non è finitaL'arrivo delle Olimpiadi ha portato una riqualificazione nelle stazioni vicine ai siti dei Giochi. Più problematici i collegamenti su gomma ... milano.corriere.it

Tirano e l'asse Lecco-Tirano pronti per il futuro: 39 milioni per stazioni più accessibili e moderneLe banchine della stazione tiranese hanno un nuovo volto. Pavimenti rinnovati, ascensori che collegano piazzale e marciapiedi, pensiline ricostruite e percorsi tattili per non vedenti: grazie a un inv ... intornotirano.it

Milano-Cortina: completati i lavori alle stazioni di Colico, Morbegno, Sondrio e Lecco, Tirano. Ma la tangenziale di Tirano non è finita - facebook.com facebook