In Germania, le emissioni di gas serra sono diminuite dello 0,1% rispetto all’anno precedente, segnando un risultato molto vicino a zero rispetto agli obiettivi climatici fissati per il 2025 dalla Legge sulla Protezione del Clima. La mancanza di progressi significativi evidenzia la difficoltà nel ridurre le emissioni e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La Germania non ha raggiunto gli obiettivi climatici stabiliti dalla Legge sulla Protezione del Clima nel 2025, registrando un calo delle emissioni di gas serra di appena lo 0,1% rispetto all’anno precedente. I dati dell’Ambiente tedesca indicano che il paese ha emesso 649 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, una cifra superiore alle previsioni degli esperti che attendevano una riduzione dello 1,5%. Nonostante il ministro dell’Ambiente Carsten Schneider abbia criticato la lentezza dei progressi, si mantiene l’ottimismo sul raggiungimento della meta al 2030. L’obiettivo è ridurre le emissioni del 65% rispetto ai livelli del 1990, ma per riuscirci sarà necessario abbattere mediamente di 42 milioni di tonnellate annualmente a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania: stop ai progressi climatici, solo 0,1% di calo

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