Milano Cortina 2026 non solo Ice ai Giochi | agenti anche dalla Germania

Milano Cortina 2026 si sta rafforzando anche con agenti di sicurezza provenienti dalla Germania, oltre agli americani dell’Ice. La presenza internazionale mira a garantire ordine e sicurezza durante i Giochi, che si avvicinano rapidamente. La decisione ha suscitato qualche critica, ma le autorità assicurano che tutti i preparativi sono sotto controllo.

Milano Cortina 2026 si prepara a ospitare altre forze di sicurezza straniere oltre agli americani dell’Ice, al centro delle polemiche dopo quanto accaduto a Minneapolis. Mentre non arrivano conferme sulla presenza dei Pasdaran iraniani ai Giochi invernali al via il 6 febbraio con la cerimonia di apertura a Milano, oggi dalla Germania il Comitato olimpico locale (Dosb) ha fatto sapere a LaPresse: “Il Team Germania collabora sempre a stretto contatto con le autorità di sicurezza competenti durante la preparazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici. Anche questa volta avremo consulenti per la sicurezza della polizia criminale nel team, collegati tramite i funzionari di collegamento presso le rappresentanze tedesche all’estero in Italia con le autorità locali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’eventuale presenza di agenti Ice ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha suscitato reazioni contrastanti.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

