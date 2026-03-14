Germania morto il filosofo Jurgen Habermas all’età di 96 anni

In Germania, è morto il filosofo Jurgen Habermas all’età di 96 anni. Habermas, noto per i suoi studi su comunicazione, razionalità e sociologia, è deceduto a Starnberg, vicino a Monaco. La sua scomparsa è stata annunciata dalle fonti ufficiali, che ne hanno confermato il decesso. Habermas aveva avuto una lunga carriera accademica e un ruolo centrale nel panorama filosofico internazionale.

Jurgen Habermas è morto in Germania all'età di 96 anni. Il celebre filosofo, tra i più influenti del mondo per i suoi studi su comunicazione, razionalità e sociologia, è deceduto a Starnberg, non distante da Monaco. La notizia è stata diffusa dal suo editore Suhrkamp. Autore di opere fondamentali come “ Teoria dell’agire comunicativo ”, Habermas ha partecipato spesso al dibattito politico proponendo una visione ampia della società moderna e delle forme di interazione sociale. Chi era Jurgen Habermas. Habermas nacque il 18 giugno 1929 a Dusseldorf e crebbe nella vicina Gummersbach, dove il padre dirigeva la locale camera di commercio. A dieci anni entrò nel Deutsches Jungvolk, una sezione della Hitler Youth riservata ai ragazzi più giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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