Il Tar Toscana conferma la revoca della licenza di un pubblico esercizio del Centro di Arezzo

Il Tar Toscana ha deciso di mantenere la revoca della licenza di un bar nel centro di Arezzo. La decisione arriva dopo una serie di controlli e contestazioni sulle attività svolte all’interno del locale. La proprietà ha presentato ricorso, ma il tribunale ha confermato la misura, sottolineando come siano stati riscontrati problemi di sicurezza e irregolarità nelle autorizzazioni. La chiusura del locale è ormai definitiva e le autorità hanno già avviato le procedure per la chiusura ufficiale.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Il TAR Toscana conferma la revoca della licenza di un pubblico esercizio del Centro di Arezzo. Il 12 ottobre 2025 il Questore di Arezzo aveva disposto ai sensi dell'art. 100 TULPS la revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un noto esercizio pubblico in Corso Ital ia a causa degli ennesim i gravi fatti verificatisi all'interno del locale, ovvero la vendita da parte dei gestori di bevande alcoliche a minori di età. L'episodio è stato soltanto l'ultimo di una serie di altri fatti turbativi dell'ordine e della sicurezza pubblica accaduti all'interno o nelle immediate adiacenze dell'esercizio pubblico in questione, per cui erano già scattati precedenti provvedimenti di sospensione della licenza per 10 e 15 giorni nel 2023 e nel 2024.