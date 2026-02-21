Il TAR Toscana conferma la revoca della licenza a un pubblico esercizio del centro di Arezzo

Il TAR Toscana ha deciso di mantenere la revoca della licenza di un bar di Corso Italia ad Arezzo, dopo aver esaminato il ricorso dei titolari. La Questura aveva già disposto la sospensione dell’attività, motivando la scelta con problemi di sicurezza. I gestori avevano presentato opposizione, ma il tribunale ha confermato la validità del provvedimento. La decisione del tribunale si basa sulle circostanze emerse durante gli accertamenti delle forze dell’ordine.

La Questura di Arezzo informa che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato dai titolari di un noto pubblico esercizio situato in Corso Italia, confermando la legittimità del provvedimento di revoca della licenza disposto dal Questore. Il 12 ottobre 2025 il Questore di Arezzo aveva infatti adottato, ai sensi dell'art. 100 del TULPS, il provvedimento di revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande a seguito degli ennesimi gravi episodi verificatisi all'interno del locale. In particolare, era stata accertata la vendita di bevande alcoliche a minori di età da parte dei gestori.