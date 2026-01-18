Gaza gli sfollati affrontano l' inverno aspettando la seconda fase del cessate il fuoco

A Gaza, gli sfollati devono affrontare l'inverno con temperature basse, piogge e venti forti. Centinaia di migliaia di persone attendono notizie sulla seconda fase del cessate il fuoco, sperando in un miglioramento delle condizioni e di un possibile ritorno alla normalità. La situazione rimane critica, con l'obiettivo di garantire assistenza e sicurezza alla popolazione in questa difficile fase.

Freddo, pioggia e forti venti su Gaza, dove centinaia di migliaia di sfollati attendono aggiornamenti sulla seconda fase del cessate il fuoco. La scorsa settimana l'amministrazione Trump ha dichiarato che il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti sta entrando nella sua seconda fase, che prevede la creazione di un nuovo comitato palestinese a Gaza, il dispiegamento di una forza di sicurezza internazionale, il disarmo di Hamas e la ricostruzione del territorio devastato dalla guerra. Nel frattempo, a Gaza le condizioni di vita sono sempre più difficili dopo oltre due anni di devastanti bombardamenti israeliani e carenze di aiuti.

