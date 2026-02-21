Maltempo in 10 giorni 4mila interventi in Calabria Sicilia e Sardegna

Il maltempo intenso ha provocato più di 4.100 interventi tra il 11 e il 21 febbraio in Calabria, Sicilia e Sardegna. Le piogge torrenziali e le mareggiate hanno causato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture. I vigili del fuoco hanno schierato oltre 1.000 uomini e 355 mezzi per gestire le emergenze. Le operazioni sono continuate senza sosta per tutta la decina di giorni. Le autorità monitorano le zone più colpite in queste regioni.

A causa del maltempo, dallo scorso 11 febbraio a oggi, 21 febbraio, ci sono stati oltre 4.100 interventi dei vigili del fuoco tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con oltre mille uomini impegnati e 355 mezzi. Le forti raffiche di vento nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano hanno provocato danni ingenti. Resta alta l’attenzione anche a Niscemi, dove continua a essere monitorata l’enorme frana che quasi un mese fa ha reso inagibili oltre 800 edifici e sfollate più di 1.500 persone. A Genova, nella serata di venerdì 20 febbraio, c'è stato il crollo di muro di contenimento in zona Castelletto; il secondo cedimento in due giorni, dopo quello di mercoledì sera in via Napoli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgentiIl governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

