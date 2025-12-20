Garlasco Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli | l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di querelare la criminologa Anna Vagli, nota opinionista televisiva, per diffamazione. L’azione legale nasce da un articolo in cui Vagli espone le sue considerazioni sul caso e sulla presunta colpevolezza di Stasi. La vicenda si inserisce nel contesto di un dibattito pubblico ancora aperto, che coinvolge anche aspetti legati alla reputazione e alla libertà di espressione. Garlasco, Alberto

Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), ha presentato una querela nei confronti della criminologa forense e opinionista televisiva Anna Vagli, 36enne di Forte dei Marmi (Lucca). La vicenda risale al maggio 2022, quando Vagli aveva pubblicato un articolo per una testata online intitolato Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel servizio, la criminologa avanzava l’ipotesi che il possibile movente fosse legato alla scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer di Stasi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garlasco, la "sentenza" di Giada Bocellari avvocata di Alberto Stasi sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi Leggi anche: “Perché ha ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, nuovo ribaltone: verità sconvolgente su Alberto Stasi. Chi parla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, dopo l'incidente probatorio gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio sono tutti soddisfatti; Delitto di Garlasco, l'udienza dell'incidente probatorio: in aula anche Alberto Stasi; Il caso Garlasco e l’ego ipetrofico dei vecchi e nuovi media. La vittima? Dimenticata; Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli dopo la querela ricevuta, non mi faccio intimidire da sua maestà. Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli - In un articolo ha sostenuto che il movente del delitto di Garlasco sia stato la scoperta, da parte della vittima Chiara Poggi, di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato ... rainews.it

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli - Alberto Stasi, condannato a 16 anni nella prima indagine per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), ha querelato Anna Vagli, 36enne di Forte dei Marmi (Lucca), ... ansa.it

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi - Nel servizio, la criminologa avanzava l’ipotesi che il possibile movente fosse legato alla scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer di Stasi ... open.online

