L’avvocata Elisabetta Aldrovandi entra nel team legale che difende Alberto Stasi. Si occuperà di assistere nella gestione delle pratiche legali e di fornire consulenza sulla strategia processuale. Il suo ruolo coinvolge la preparazione delle udienze e la revisione della documentazione legale. L’ingresso avviene in un momento di aggiornamento della squadra di difesa.

Dalla riapertura delle nuove indagini sul caso Garlasco, l’attenzione è tornata a rivolgersi su Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La ritrovata attenzione mediatica ha fatto sì che, in particolare sul web, Stasi fosse oggetto di gravi accuse e pesanti insulti. Proprio per difendere la reputazione online del 41enne, entra nel team legale in difesa di Stasi anche l’avvocata Elisabetta Aldrovandi. Un avvocato per la reputazione di Alberto Stasi “Nell’ultimo anno c’è stata un’esplosione di interesse per il caso Garlasco e la figura di Alberto Stasi è tornata in auge, nel bene e nel male”: lo ha detto Elisabetta Aldrovandi ospite del canale YouTube Gianca net. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, nel team legale di Alberto Stasi entra l'avvocato Elisabetta Aldrovandi: chi è e di cosa si occuperà

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Negli ultimi giorni vedo circolare un argomento ricorrente: “Il giorno in cui Alberto Stasi verrà assolto, qualcuno dovrà nascondersi.” È opportuno chiarire alcuni punti fondamentali. Alberto Stasi è stato condannato all’esito di cinque gradi di giudizio. Nessuno di - facebook.com facebook

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