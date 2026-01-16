Delitto di Garlasco individuato il movente? Gli avvocati dei Poggi sono certi | Ecco cosa aveva scoperto Chiara sul pc di Alberto

Nel caso del delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi ritengono di aver individuato il possibile movente, basandosi su quanto Chiara avrebbe scoperto sul computer di Alberto. La vicenda, già complessa, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero chiarire le motivazioni dietro il tragico evento. La ricerca di risposte continua, mantenendo alta l’attenzione su un caso che ha segnato profondamente la cronaca italiana.

Nulla, nella lunga e tortuosa storia del delitto di Garlasco, si era mai avvicinato ad essere un movente come in questo caso. Secondo quanto rivelato in queste ore dagli avvocati della famiglia della vittima, Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella del pc dell’allora fidanzato Alberto Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un accertamento informatico nuovo, insomma, su file già esaminati all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Notizie.com

