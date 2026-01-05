Xbox Cloud Gaming arriverà anche sui televisori smart TCL e Hisens
Microsoft ha annunciato l’arrivo di Xbox Cloud Gaming anche sui televisori smart TCL e Hisense. Questa novità amplia l’accessibilità ai servizi di gioco in streaming, permettendo agli utenti di godere di titoli Xbox senza console dedicata. L’iniziativa rafforza la strategia di Microsoft di rendere il gaming più semplice e diffuso su un’ampia gamma di dispositivi, senza particolari esigenze di hardware aggiuntivo.
Microsoft ha confermato l’espansione di Xbox Cloud Gaming anche sui televisori smart TCL e Hisense, segnando un ulteriore passo nella strategia che punta a rendere l’ecosistema Xbox accessibile su un numero sempre maggiore di dispositivi. L’annuncio è arrivato in occasione del CES 2026, ma al momento non è stata indicata una data di lancio precisa. Il debutto è comunque previsto nel corso del 2026 e interesserà una selezione di modelli compatibili. Con l’arrivo dell’app Xbox Game Pass sui nuovi televisori, sarà possibile giocare in streaming direttamente dal TV utilizzando solo una connessione internet stabile, un controller wireless e un abbonamento a Xbox Game Pass o titoli compatibili già acquistati. 🔗 Leggi su Game-experience.it
