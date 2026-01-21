Un noto leaker ha recentemente suggerito che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare su Xbox Series X|S nel 2026. Con l’attesa per l’uscita di Final Fantasy VII Remake su nuove piattaforme, l’interesse si concentra sul possibile sviluppo della trilogia remake e le sue future disponibilità. Restano da attendere conferme ufficiali, ma l’indiscrezione alimenta le speculazioni tra i fan della saga.

Con l’imminente debutto di Final Fantasy VII Remake su Xbox Series XS e Nintendo Switch 2, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul futuro della trilogia remake. In particolare, cresce l’interesse attorno a Final Fantasy VII Rebirth, secondo capitolo del progetto, finora disponibile solo su PlayStation. L’assenza di annunci ufficiali lascia spazio alle speculazioni, ma nelle ultime ore è intervenuta una fonte considerata attendibile. Secondo un noto leaker, il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth su Xbox Series XS potrebbe avvenire già nel 2026. Negli ultimi anni Square Enix ha progressivamente abbandonato la strategia delle esclusive prolungate, puntando sempre più spesso su pubblicazioni multipiattaforma. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Final Fantasy 7 Rebirth uscirà su Xbox Series X|S nel 2026? Risponde un noto leaker

