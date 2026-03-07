Quando si gioca Galles-Italia Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma streaming

Il 14 marzo alle ore 17 si giocherà la partita tra Galles e Italia nel torneo Sei Nazioni di rugby 2026. L’Italia, dopo aver vinto contro la Scozia e subito sconfitte in Irlanda e Francia, ha conquistato la sua prima vittoria storica contro l’Inghilterra nel torneo. La sfida si svolgerà in Italia e sarà trasmessa in streaming.

Dopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l’Italia ha battuto per la prima volta nella storia l’Inghilterra nel Sei Nazioni 2026 di rugby: il percorso degli azzurri del CT Gonzalo Quesada si concluderà sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, quando scenderanno in campo Galles. Il Galles è il fanalino di coda della classifica, ma contro l’Italia vorrà evitare il Cucchiaio di Legno ed il Whitewash: se la prima opzione è di difficile realizzazione, per la seconda c’è qualche speranza in più. L’Italia, invece, può anche puntare ad un comunque difficilissimo terzo posto. Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

