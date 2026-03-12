Dove vedere in tv Galles-Italia Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma streaming

Questo weekend si gioca l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia affronterà il Galles in trasferta. La partita sarà trasmessa in tv e disponibile in streaming, ma al momento non sono stati ancora annunciati orari e dettagli sul programma. I tifosi potranno seguire l’incontro attraverso i canali dedicati alla competizione.

Appuntamento questo weekend per l’ ultima giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Galles. Al Millennium Stadium di Cardiff, con calcio d’Inizio alle 17.40, va in scena dunque il match che chiuderà un torneo che ha regalato tanti sorrisi agli azzurri. Dopo la vittoria all’esordio contro la Scozia, infatti, gli azzurri lo scorso fine settimana hanno portato a casa lo scalpo più importante, quello di quell’Inghilterra mai battuta nei 32 precedenti dal 1991 a oggi. Un successo meritato che ha proiettato l’Italia al quarto posto della classifica, con la chance – seppur remota – di conquistare il podio. Ma, soprattutto, la possibilità di chiudere il Sei Nazioni per la prima volta con tre successi all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Galles - Italia al Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: programma della quarta giornata, orario e dove vedere la partita in diretta tvUltima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: reduce sal successo sull'Inghilterra, l'Italia chiude in trasferta col Galles. Scopri di seguito il programma e come seguire il match.

Galles-Italia di rugby: dove vedere la sfida del Sei Nazioni in TV e in streamingLa partita tra Galles e Italia, valida per la quinta giornata del Sei Nazioni, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, con collegamento fissato per le 17.40.

