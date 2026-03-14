Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby dove vederla in TV e streaming | orario e canale

Oggi la nazionale italiana di rugby affronta il Galles a Cardiff nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2026. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. L’incontro si svolge nel contesto del torneo internazionale, con le squadre che si sfidano per i punti finali della competizione.

L’Italia del rugby gioca a Cardiff la quinta e ultima partita del Sei Nazioni 2026 contro il Galles. Diretta TV in chiaro per tutti e in streaming su TV8. In abbonamento su Sky e su NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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