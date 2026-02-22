Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby dove vederla in TV e streaming | orario e canale

La partita tra Francia e Italia al Sei Nazioni di rugby si gioca oggi alle 16:10, con l’Italia che cerca di migliorare il risultato dopo la sconfitta in Irlanda. La squadra azzurra affronta la sfida in trasferta contro una delle nazionali più forti del torneo, determinata a conquistare punti importanti. La partita viene trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati un momento di grande attesa. I tifosi italiani seguono con interesse questa sfida cruciale.

L’Italia del rugby gioca in Francia, alle ore 16:10, la terza partita del Sei Nazioni 2026. Dopo il successo con la Scozia al debutto e la sconfitta in Irlanda, gli Azzurri vanno in casa dei favoriti per la vittoria del torneo. Diretta tv in chiaro e gratis su TV8. Su Sky Sport 1 e NOW match in onda per gli abbonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleOggi l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026.

Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingOggi, l’Italia sfida la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni Under 20 2026.

Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sei Nazioni U20, stasera Francia-Italia su Sky; Sport in tv: Sei Nazioni di rugby, Francia-Italia; Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battaglia; Torneo delle Sei Nazioni 2026: su quale canale seguire la terza partita, Francia - Italia?.

Sei Nazioni Under 20, stasera Francia-Italia su SkyDopo due sconfitte in avvio del Sei Nazioni U20 l’Italia di coach Andrea Di Giandomenico deve dare una svolta al suo torneo. Non sarà per nulla facile considerando che il prossimo avversario è la Fran ... sport.sky.it

Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e la successiva sconfitta in Irlanda, proseguirà oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 16.10, il percorso dell'Italia nel Sei ... oasport.it

Slitta il vertice Italia-Francia, Lecornu diserta la chiusura dei Giochi: pesano gli screzi tra Meloni e Macron x.com

Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile - facebook.com facebook