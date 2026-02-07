Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby dove vederla in TV e streaming | orario e canale

Oggi l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026. La partita inizia alle 15:10 e si potrà seguire in diretta TV e streaming.

L'Italia oggi, sabato 7 febbraio, farà il suo esordio contro la Scozia nel Torneo Sei Nazioni 2026. L'incontro si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 15:10. Diretta TV anche in chiaro.

Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia. Allo Stadio Monigo di Treviso, con calcio ... oasport.it

Italia-Scozia al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il matchLa squadra di Gonzalo Quesada è pronta a iniziare il torneo all’Olimpico, dopo un positivo mese di novembre. Lamaro e compagni vogliono partite con il piede giusto contro l’avversario con cui l’Italia ... sport.sky.it

Comincia con una sconfitta il #U6N20 dell’Italia, battuta 36-10 dalla Scozia a Monigo nella prima giornata del torneo Ospiti subito in vantaggio con #Moncrieff, gli #Azzurrini ritornano sotto con il piede di #Fasti ma la Scozia va a segno ancora con #Roberts, #D facebook

Domani, la sfida tra Italia e Scozia mette in palio per la 5ª volta la Cuttitta Cup Chi la solleverà quest'anno Il trofeo è dedicato a Massimo Cuttitta, indimenticato giocatore dell'Italia e allenatore della Scozia #GuinnessM6N #Since1883 x.com