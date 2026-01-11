Curling Players’ Championship | l’Italia si ferma ai quarti vince la Cina del Team Xu

Da sportface.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Crown Royal Players’ Championship di curling si svolge a Steinbach, in Canada, rappresentando l’ultimo evento stagionale del Grand Slam of Curling. Le migliori dodici squadre mondiali si sfidano in questa fase decisiva. L’Italia, rappresentata dal Team Xu, è stata eliminata ai quarti di finale con un punteggio di 7-5, fermandosi nella corsa al titolo.

Gli azzurri eliminati 7-5 a Steinbach nel quinto e ultimo torneo del Grand Slam of Curling A Steinbach (Canada) è entrato nel vivo il Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, riservato esclusivamente alle migliori 12 squadre del ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Curling, Canadian Open: Italia eliminata ai quarti dal Team Mouat

Leggi anche: Il New Team non si ferma. E vola ai quarti di finale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.