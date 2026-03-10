F1 Academy si riparte dalla Cina Alba Larsen è la sfida Ferrari per il titolo

La quarta stagione della F1 Academy prende il via a Shanghai, con Alba Larsen che rappresenta la squadra Ferrari nella corsa al titolo. La competizione, dedicata alle giovani donne nel motorsport, si svolge nel fine settimana e sta attirando l’attenzione di un pubblico crescente, soprattutto tra le ragazze interessate a entrare nel mondo delle corse. La serie si svolge in Cina e coinvolge diversi team e piloti emergenti.

Non solo F1. Nel fine settimana di Shanghai scatta ufficialmente la quarta stagione della F1 Academy. La serie, nata nel 2022 come categoria di sviluppo di livello Formula 4, ha registrato una crescita esponenziale, diventando la seconda serie più seguita dopo la Formula 1 secondo i dati del Global F1 Fan Survey 2025. Tra le protagoniste più attese della griglia 2026 figura Alba Larsen, pilota che gode del supporto ufficiale della Ferrari. Il campionato si presenta con un'ambizione chiara: consolidare una piattaforma globale capace di generare opportunità concrete e rafforzare il percorso di crescita per le giovani donne nel motorsport che conta.