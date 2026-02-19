Roma inseguimento a La Storta | arrestato giovane cileno per furto in appartamento e refurtiva recuperata

A La Storta, un giovane cileno di 21 anni è stato arrestato dopo aver rubato in un appartamento. La polizia ha inseguito il sospetto a piedi, riuscendo a bloccarlo poco distante dal luogo del reato. La refurtiva, tra cui un televisore e alcuni gioielli, è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova in attesa di processo. La scena dell’arresto ha attirato l’attenzione dei residenti sul comportamento dei ladri in zona.

Inseguimento a La Storta: Arrestato un giovane cileno dopo un furto in appartamento. Un ventunenne di nazionalità cilena è stato arrestato ieri sera a Roma, nel quartiere La Storta, dopo un inseguimento a piedi in seguito a un furto in un'abitazione. I carabinieri hanno recuperato gioielli in oro, orologi di valore e denaro contante, restituendo tutto alla proprietaria, una donna filippina. L'intervento è scaturito da una segnalazione al 112 che ha permesso una rapida risposta e la cattura del sospetto. La dinamica del furto e l'inseguimento. I fatti si sono svolti intorno alle 23:00 di ieri, 18 febbraio 2026, in via Vincenzo Filippone.