Furto da film nell’azienda di Cucinelli I banditi bloccano anche la strada

Due banditi hanno messo a segno un furto in un’azienda di Cucinelli, bloccando anche la strada con furgoni. Uno dei veicoli è stato usato come ariete per sfondare la vetrina e accedere ai capi di abbigliamento di alta gamma. L’intervento ha causato la temporanea chiusura della strada, mentre i malviventi hanno portato via la merce.

Un furto da film. La strada bloccata da furgoni, uno utilizzato come ariete per sfondare la vetrina dell’azienda e rubare i prestigiosi capi di abbigliamento. Colpo, evidentemente, preparato con cura. Un furto rapido e una fuga altrettanto veloce prima che potessero arrivare i carabinieri. Un centinaio gli abiti portati via la scorsa notte dalla Sartoria Eugubina di Padule per un valore che potrebbe avvicinarsi al milione di euro. L’azienda della maison di moda Brunello Cucinelli è in attesa di trasferirsi nella nuova sede di Cipolleto. Il furto è stato compiuto intorno alle 3.30 di ieri. La banda è entrata in azione procurandosi prima due... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto da film nell’azienda di Cucinelli. I banditi bloccano anche la strada Articoli correlati Leggi anche: Furto alla sartoria di Cucinelli a Gubbio, territorio al setaccio: indagini estese anche fuori regione Messico, veicoli bruciati bloccano la strada fuori da Jalisco dopo l'uccisione di 'El Mencho'File di camion, autobus e automobili bruciati hanno bloccato lunedì le strade fuori dalla capitale dello stato di Jalisco, in Messico, il giorno dopo... Tutti gli aggiornamenti su Furto da film nell'azienda di Cucinelli... Temi più discussi: Furto da film nell’azienda di Cucinelli. I banditi bloccano anche la strada; Inseguimento da film sulla tangenziale di Bari: la polizia intercetta ladri in fuga; Inseguimento da film a Treviso: dopo il tentato furto bloccata la banda del finto poliziotto; Furto da film: presi i diamanti. Furto da film nell’azienda di Cucinelli. I banditi bloccano anche la stradaPadule di Gubbio: ladri fuggiti con un centinaio di capi d’abbigliamento, il bottino sfiora il milione di euro ... lanazione.it Furto da film: presi i diamantiHanno atteso il momento più favorevole dopo aver seguito la vittima per diversi chilometri, quindi sono entrati in azione in pochi secondi, portando via un campionario di preziosi del valore di circa ... polesine24.it Furto aggravato, condotta predatoria e maltrattamento aggravato dalla crudeltà. Oltre alla responsabilità per «morte causata da altro delitto». Il parere dell'avvocata Giada Bernardi - facebook.com facebook #Tg2000 - Milano, furto di cibo nel magazzino Unitalsi. Bottino da 60 mila euro #10marzo #Tv2000 #Milano #Unitalsi #Furto #Solidarietà #Volontariato #Cronaca #Sociale #Povertà @tg2000it x.com