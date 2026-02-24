Messico veicoli bruciati bloccano la strada fuori da Jalisco dopo l' uccisione di ' El Mencho'

Il fuoco di veicoli bruciati ha bloccato le strade fuori da Jalisco dopo l’uccisione di un noto narcotrafficante. L’azione, compiuta dall’esercito, ha scatenato proteste e blocchi spontanei di camion, autobus e automobili. Le fiamme hanno creato ingorghi e disagi tra i residenti, che si sono trovati impossibilitati a muoversi. La situazione resta tesa mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questo evento.

File di camion, autobus e automobili bruciati hanno bloccato lunedì le strade fuori dalla capitale dello stato di Jalisco, in Messico, il giorno dopo che l'esercito messicano ha ucciso il più potente signore della droga del paese. Più di 70 persone sono morte nel tentativo di catturare Nemesio Oseguera Cervantes e nelle conseguenze successive, hanno detto lunedì le autorità. Conosciuto come " El Mencho ", era il famigerato leader del cartello Jalisco New Generation, una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico. Il conteggio dei corpi effettuato dagli agenti di sicurezza includeva forze di sicurezza, sospetti membri del cartello e altri.