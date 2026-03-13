Furto alla sartoria di Cucinelli a Gubbio territorio al setaccio | indagini estese anche fuori regione

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, intorno alle 3, una banda ha svaligiato la sartoria di Cucinelli a Gubbio. In pochi minuti, sono stati portati via oltre cento capi di alta moda. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine estesa anche fuori regione per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. La zona è stata messa sotto controllo durante le indagini.

Un colpo messo a segno in pochi minuti, oltre cento capi di lusso rubati. Nella notte fra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, intorno alle 3.30, una banda ha assaltato una sartoria di Cucinelli a Gubbio, precisamente a Padule. Una volta chiuse le strade, i malviventi hanno assaltato l'azienda tessile di Cucinelli sfondando la porta d'ingresso a portando via alcuni capi di abbigliamento di lusso, un centinaio, dal valore ingente. Il furto, ad opera di più soggetti come emerge dalle informazioni, si è consumato in pochi minuti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gubbio che stanno portando avanti le ricerche con l'ausilio e il supporto delle forze dell'ordine delle Marche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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