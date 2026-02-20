Tre persone sono state denunciate dopo aver rubato offerte e una bicicletta del parroco, fatti avvenuti nel territorio di Stradella. I carabinieri hanno scoperto i furti grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei fedeli. In un caso, sono state sottratte donazioni lasciate durante la messa, mentre nell’altro è sparita la bicicletta usata dal parroco per gli spostamenti. Gli autori dei due episodi sono stati identificati e segnalati alle autorità. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra i fatti.

Tre persone sono state denunciate, in stato di libertà, per due diversi episodi di furto aggravato, entrambi commessi ai danni di luoghi di culto e nel territorio di competenza della Compagnia di Stradella dei carabinieri. A luglio 2025, venerdì 11, a Corteolona e Genzone, era stata presa di mira la parrocchiale intitolata a Santo Stefano Protomartire, in via Fiocchi: durante l’orario di apertura, fra le 12 e le 13, come era stato ricostruito a posteriori guardando i filmati registrati dalle telecamere installate in chiesa, due uomini con i volti parzialmente travisati avevano forzato la cassetta delle offerte, rubando circa 250 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bici del parroco e offerte rubate. Tre denunce

