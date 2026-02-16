Un uomo si trova coinvolto in un episodio di danneggiamento delle auto con gli estintori, ma afferma di essere innocente e di trovarsi lì per caso. La sua presenza sul luogo, secondo lui, non ha nulla a che vedere con i danni causati. Intanto, sui social circolano commenti duri, con persone che suggeriscono di usare la violenza o di coinvolgere i servizi sociali, lasciando l’uomo molto colpito da quanto viene scritto.

"Quando leggo quello che scrivono sto male. Frasi come: ’Prendetelo a randellate sui reni’, ’Datelo ai servizi sociali’. Ma, soprattutto, offese verso mia madre, scrivono che sono i genitori ’il problema’. La verità è che mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma non ho commesso i reati di cui mi accusano". A parlare, dallo studio legale di Montese, è un ragazzo di 15 anni che vive in provincia, al confine col modenese. Secondo le indagini, sarebbe uno dei tre minorenni che hanno danneggiato una 50ina di auto svuotando sette estintori nel parcheggio interrato di piazza della Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto danneggiate con gli estintori: "Ero lì per caso, sono innocente"

