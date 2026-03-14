Furti a Frosinone indaga la Polizia | perquisizioni e testimonianze

La Polizia di Frosinone sta conducendo indagini su una serie di furti avvenuti nella parte bassa della città. Sono state effettuate perquisizioni e raccolte testimonianze in risposta alle numerose segnalazioni di effrazioni, furti e tentativi di furto in abitazioni e altre aree della zona. Le autorità continuano le attività investigative per fare luce sui fatti avvenuti nelle ultime settimane.

Non accennano a diminuire i furti nella città di Frosinone. In particolar modo, a essere presa di mira nelle ultime settimane, è stata la parte bassa del capoluogo, con numerose segnalazioni di effrazioni, furti e tentati furti in abitazioni e non soltanto. Una situazione che ha portato, ovviamente, i proprietari di casa o delle attività commerciali a sporgere denuncia. A prendere in carico le indagini è stata la Polizia di Stato, che prosegue nelle attività alla ricerca degli autori della serie di furti e tentati furti perpetrati nella parte bassa del capoluogo nei giorni scorsi. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone proseguono le indagini per risalire agli autori dei furti messi a segno nel capoluogo nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Frosinone: furti e violenza contro la moglie, in carcere 33enne di CassinoSi conclude la parabola criminale di un 33enne di Cassino, arrestato per furti e violenza domestica. Spiegel: perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Si indaga sul possibile riciclaggio di aziende legate ad AbramovichBerlino, 28 gennaio 2026 - Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella... Approfondimenti e contenuti su Furti a Frosinone indaga la Polizia... Temi più discussi: Frosinone, Serie di furti in città: la polizia sulle tracce dei malviventi; Frosinone, rincorso dai ladri trovati in casa: paura nella parte alta della città; Sicurezza in provincia di Frosinone: maxi controlli di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza tra Sora e Frosinone; Frosinone, Furti, allarme per una banda. Furti, allarme per una bandaAppartamenti svaligiati in via Ceccano, presenze sospette e recinzioni tagliate in viale America Latina. L’altra sera rafforzati i servizi della questura con squadra mobile e volanti. Colpo anche all’ ... ciociariaoggi.it Frosinone, furti e danneggiamenti. I residenti: «Servono le telecamere»Furti, atti vandalici, spaccio: i residenti del centro storico di Frosinone chiedono l’installazione di telecamere per arginare questi fenomeni che rendono sempre più difficile la frequentazione della ... ilmessaggero.it Salento, raffica di arresti tra furti, droga ed evasione: i Carabinieri intensificano i controlli - News x.com Tra furti, aggressioni e clienti degli hotel spaventati, molti abitanti valutano di lasciare la zona dopo anni di vita nel quartiere - facebook.com facebook