Furti a Frosinone indaga la Polizia | perquisizioni e testimonianze

Da frosinonetoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Frosinone sta conducendo indagini su una serie di furti avvenuti nella parte bassa della città. Sono state effettuate perquisizioni e raccolte testimonianze in risposta alle numerose segnalazioni di effrazioni, furti e tentativi di furto in abitazioni e altre aree della zona. Le autorità continuano le attività investigative per fare luce sui fatti avvenuti nelle ultime settimane.

Non accennano a diminuire i furti nella città di Frosinone. In particolar modo, a essere presa di mira nelle ultime settimane, è stata la parte bassa del capoluogo, con numerose segnalazioni di effrazioni, furti e tentati furti in abitazioni e non soltanto. Una situazione che ha portato, ovviamente, i proprietari di casa o delle attività commerciali a sporgere denuncia. A prendere in carico le indagini è stata la Polizia di Stato, che prosegue nelle attività alla ricerca degli autori della serie di furti e tentati furti perpetrati nella parte bassa del capoluogo nei giorni scorsi. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone proseguono le indagini per risalire agli autori dei furti messi a segno nel capoluogo nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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