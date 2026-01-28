Spiegel | perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino Si indaga sul possibile riciclaggio di aziende legate ad Abramovich

Questa mattina, le forze dell’ordine tedesche hanno fatto irruzione negli uffici della Deutsche Bank, sia a Francoforte che a Berlino. Le perquisizioni fanno parte di un’indagine sul possibile riciclaggio di denaro legato a aziende vicine ad Abramovich. La banca si trova ora sotto osservazione, mentre gli investigatori cercano di fare luce su eventuali illeciti.

Berlino, 28 gennaio 2026 - Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. L'indagine delle autorità tedesche che ha portato ad una perquisizione nelle sedi di Deutsche Bank è legata ad una possibile attività di riciclaggio di denaro da parte di aziende straniere. Secondo le informazioni dello Spiegel, si tratterebbe di aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

