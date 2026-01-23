A Cassino, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver commesso una serie di furti nel 2023 e aver esercitato violenza sulla propria moglie. L'intervento delle forze dell'ordine ha concluso il suo percorso criminale, portandolo in carcere. La vicenda evidenzia le problematiche di sicurezza e tutela all’interno delle relazioni familiari nella zona di Frosinone.

Una lunga scia di furti ha caratterizzato il 2023, seguita dalla violenza in ambito familiare. Tuttavia, si è conclusa la parabola criminale di un 33enne residente a Cassino, che ora si trova dietro le sbarre. Oggi, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone, con il supporto dei colleghi di Supino, dove si trovava agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico a causa di violenze nei confronti della moglie. Il provvedimento restrittivo, emesso dalla procura di Cassino, è il risultato di un cumulo di condanne definitive per numerosi furti e altri reati contro il patrimonio, commessi nel corso del 2023 tra Cassino e Piedimonte San Germano, oltre a reati contro l’amministrazione della giustizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: furti e violenza contro la moglie, in carcere 33enne di Cassino

Cassino, dai furti seriali al “Codice Rosso”, 33enne prelevato portato in carcereA Cassino, un uomo di 33 anni è stato arrestato e portato in carcere.

Orio al Serio, arrestato 33enne: deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroportoUn uomo di 33 anni è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio dalla Polizia di Frontiera.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Furti in appartamento travestiti da rider, maxi blitz a Napoli: 38 arresti, colpiti 7 gruppi criminali; Studentessa violentata dal portiere d'albergo dopo la festa di laurea; Torrice, atti persecutori e violenze sull’ex compagna: 44enne ai domiciliari con braccialetto elettronico; Sora, studente 17enne accoltellato davanti al liceo dopo una lite. Denunciato un coetaneo.

Furti e violenza contro la moglie, in carcere 33enne di CassinoUna scia di furti nel 2023, poi la violenza in ambito familiare. Ora pero' si e' conclusa la parabola criminale di un 33enne di Cassino e per lui ... msn.com

Frosinone: furti e violenza contro la moglie, in carcere 33enne di CassinoSi conclude la parabola criminale di un 33enne di Cassino, arrestato per furti e violenza domestica. Una lunga scia di furti ha caratterizzato il 2023, seguita dalla violenza in ambito familiare. romadailynews.it

#Frosinone – Furti allo Spaziani: derubata paziente di 70 anni appena operata. Sparita la borsa con la fede nuziale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #fedenuziale #Furtiospe - facebook.com facebook