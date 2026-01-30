Tumori a Foggia giornata dedicata alla prevenzione | tutti gli screening disponibili nel ' World Cancer day'

Questo 4 febbraio, a Foggia, si tiene una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori. L’Asl organizza un open day nei consultori con screening gratuiti per sensibilizzare la popolazione. L’obiettivo è invitare le persone a fare controlli e a conoscere le opzioni di prevenzione disponibili. La giornata è anche un’occasione per parlare con i cittadini e diffondere l’importanza di prendersi cura della propria salute.

Asl Foggia promuove un open day nei consultori con screening gratuiti, un momento di confronto con la cittadinanza per diffondere la cultura della prevenzione contro i tumori La prevenzione salva la vita. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day) che si celebra il 4 febbraio 2026, Asl Foggia promuove un open day nei consultori con screening gratuiti, un momento di confronto con la cittadinanza per diffondere la cultura della prevenzione contro i tumori. Le attività si inseriscono in continuità con le 'Giornate della Prevenzione', svoltesi dal 20 al 23 gennaio 2026, dedicate agli screening oncologici, sicurezza sul lavoro e dipendenze patologiche.

