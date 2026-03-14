Funerali Enrica Bonaccorti a Roma | il primo ad arrivare l’ex marito E c’è anche Ilona Staller Il cielo di Renato Zero accompagnerà il feretro

A Roma, si sono tenuti i funerali di Enrica Bonaccorti, figura nota nel panorama televisivo italiano. L’ex marito è stato il primo a presentarsi alla cerimonia, mentre tra gli altri presenti c’erano anche Ilona Staller. Il feretro è stato accompagnato dal brano di Renato Zero, che ha fatto da sottofondo durante la funzione. La città e il mondo dello spettacolo hanno reso omaggio alla scomparsa della nota autrice.

Il mondo dello spettacolo e la città di Roma piangono la scomparsa di Enrica Bonaccorti, storica autrice e volto iconico della televisione italiana, spentasi all’alba di giovedì 12 marzo in una clinica romana. La sua battaglia era diventata pubblica nel settembre del 2025 quando, con grande coraggio, aveva utilizzato i social per svelare di essere affetta da un tumore al pancreas. Quell’annuncio, nato dalla volontà di spiegare la sua prolungata assenza, aveva dato il via a un dialogo costante e sincero con i suoi sostenitori. Nonostante la gravità della diagnosi, la conduttrice non aveva mai smesso di rispondere all’ondata di affetto ricevuta, affrontando il percorso della malattia con la costante vicinanza della figlia, Verdiana Pettinari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Funerali Enrica Bonaccorti a Roma: il primo ad arrivare l’ex marito. E c’è anche Ilona Staller. Il cielo di Renato Zero accompagnerà il feretro Articoli correlati Funerali di Enrica Bonaccorti, l'assenza di Renato Zero (che invia una lettera) e il dispiacere dell'ex maritoEnrica Bonaccorti «era una donna di grande coraggio, di molto spirito, che deve rimanere di esempio». Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l’omelia con le parole di Renato Zero e il ricordo degli amici vipIl mondo dello spettacolo si riunisce a Roma per rendere l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta giovedì 12 marzo a causa di un... Una raccolta di contenuti su Funerali Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Enrica Bonaccorti: il funerale, il testamento e le parole d’addio del manager; L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando. Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presentiBagno di folla per la salma di Enrica Bonaccorti. Tanti gli amici e colleghi presenti ai funerali della star televisiva, celebrati oggi sabato 14 ... msn.com Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l’omelia con le parole di Renato Zero e il ricordo degli amici vipL'omelia con le parole di Renato Zero, ai banchi Giancarlo Magalli, Alberto Matano e Giorgio Panariello ai funerali di Enrica Bonaccorti a Roma ... virgilio.it Funerali di Enrica Bonaccorti - facebook.com facebook #enricabonaccorti, aperta la camera ardente: gli orari per l'ultimo saluto e i dettagli dei funerali x.com