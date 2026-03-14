Ai funerali di Enrica Bonaccorti, tenutisi a Roma, sono intervenuti diversi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Durante la cerimonia, Renato Zero ha pronunciato un’omelia, mentre altri volti noti hanno espresso il loro cordoglio. La funzione si è svolta in un clima di commozione, con la partecipazione di numerosi presenti che hanno ricordato la conduttrice.

Il mondo dello spettacolo si riunisce a Roma per rendere l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta giovedì 12 marzo a causa di un tumore al pancreas. I funerali si sono tenuti alla Chiesa degli Artisti di Roma, il feretro è stato condotto all’interno sulle note de La lontanza di Domenico Modugno, mentre nell’omelia sono state recitate le parole scritte da Renato Zero in ricordo della cara amica. I funerali di Enrica Bonaccorti È la Chiesa di Santa Maria in Montesanto di piazza del Popolo, nota come la Chiesa degli Artisti, ad ospitare i funerali di Enrica Bonaccorti. Nella Chiesa addobbata di rose bianche, il feretro è stato accompagnato dalla figlia di Enrica, Verdiana Pettinari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l’omelia con le parole di Renato Zero e il ricordo degli amici vip

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Il feretro di Enrica Bonaccorti è arrivato alla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note di 'La lontananza' di Domenico Modugno. Il suo arrivo, accompagnato dalla figlia della conduttrice, Verdiana, e l'ex marito, Arnaldo Del Piave, è stato accolto da un applauso. x.com

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