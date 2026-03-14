Funerali di Enrica Bonaccorti l' assenza di Renato Zero che invia una lettera e il dispiacere dell' ex marito

Durante i funerali di Enrica Bonaccorti, Renato Zero non era presente ma ha inviato una lettera, mentre l'ex marito ha espresso il suo dispiacere per la perdita. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di commozione, con molti presenti che hanno ricordato la figura della giornalista e conduttrice. La salma è stata accompagnata alla sepoltura tra i momenti di raccoglimento dei presenti.

Enrica Bonaccorti «era una donna di grande coraggio, di molto spirito, che deve rimanere di esempio». Lo ha detto l'avvocato Giorgio Assumma entrando al funerale della conduttrice alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Ilona Staller ha dichiarato che «siamo molto, molto desolati del dalla morte di Enrica. Mi ricordo che anni fa, ancora mio figlio era piccolino, mi consegnò una targa della 'mamma dell'anno' e abbiamo chiacchierato a lungo. Era una persona veramente fantastica. Io non riesco a capire per quale motivo le persone buone muoiono prematuramente. Lo so che la sua era una malattia veramente brutta, però quelli cattivi non muoiono mai, è quello il problema. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Funerali di Enrica Bonaccorti, l'assenza di Renato Zero (che invia una lettera) e il dispiacere dell'ex marito Articoli correlati Leggi anche: Funerali di Enrica Bonaccorti, le parole di Renato Zero: “La morte non la cancella” Leggi anche: Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica" Tutto quello che riguarda Funerali di Enrica Bonaccorti l'assenza... Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando; Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente: gli orari per l'ultimo saluto e i dettagli dei funerali. Funerali di Enrica Bonaccorti, le parole di Renato Zero: La morte non la cancellaCelebrati a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti. Il feretro è stato accolto sulle note de La lontananza a in chiesa Monsingonr Staglianò ha letto le ... fanpage.it Enrica Bonaccorti, folla ai funerali: Alba Parietti, Alberto Matano, Guillermo Mariotto e Ilona Staller. Il messaggio di Renato Zero: «Sorella, amica, complice»Fiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmessaggero.it Sono in corso i funerali di Enrica Bonaccorti. La Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo è gremita: colleghi, amici e tanti cittadini comuni che l'hanno amata attraverso lo schermo. Il feretro è arrivato in piazza del Popolo alle 14.47, accolto da una grande folla e - facebook.com facebook Si svolgeranno oggi alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Enrica Bonaccorti, La camera ardente,allestita nella clinica in cui è avvenuto il decesso, rimarra’aperta fino alle 12 per parenti e amici. x.com