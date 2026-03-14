Funerali di Enrica Bonaccorti le parole di Renato Zero | La morte non la cancella

A Roma si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, con il feretro portato in chiesa sulle note di

Celebrati a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti. Il feretro è stato accolto sulle note de La lontananza a in chiesa Monsingonr Staglianò ha letto le parole di Renato Zero, grande amico della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sono in corso i funerali di Enrica Bonaccorti. La Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo è gremita: colleghi, amici e tanti cittadini comuni che l'hanno amata attraverso lo schermo. Il feretro è arrivato in piazza del Popolo alle 14.47, accolto da una grande folla e - facebook.com facebook

Si svolgeranno oggi alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Enrica Bonaccorti, La camera ardente,allestita nella clinica in cui è avvenuto il decesso, rimarra’aperta fino alle 12 per parenti e amici. x.com