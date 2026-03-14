Durante i funerali di Bonaccorti, si è diffusa la notizia di Renato Zero presente all'evento. La presenza del cantante ha suscitato emozioni tra i presenti, che hanno assistito a un momento di forte commozione. Ricordo di un abbraccio tra i due, avvenuto il 25 gennaio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, dove si erano incontrati davanti a un pubblico numeroso.

Un lungo abbraccio, come quello che si erano scambiati il 25 gennaio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, quando si erano incontrati al centro della platea davanti al pubblico. Oggi quell’immagine resta come simbolo del legame tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a Roma dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il cantante ha voluto rendere omaggio alla sua amica di una vita durante una tappa del suo tour, facendo proiettare sul ledwall una sua immagine accompagnata dalla dedica “Nel cuore, per sempre”, gesto che ha emozionato il pubblico presente. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo Funerali Bonaccorti, la notizia su Renato Zero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Funerali Bonaccorti, la notizia su Renato Zero. E sono lacrime

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