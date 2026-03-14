Funerali Bonaccorti la lettera di Renato Zero | Mi sono svegliato e non ci sei più

Renato Zero ha scritto una lettera indirizzata a Enrica Bonaccorti, definendola «sorella, amica e complice», in occasione dei funerali dell'attrice e conduttrice. La comunicazione rappresenta l'ultimo saluto dell’artista, che ha iniziato la sua lettera con le parole «Mi sono svegliato e non ci sei più». La cerimonia funebre si è svolta in presenza di amici e familiari.

Una lettera alla «sorella, amica e complice» è l’ultimo saluto di Renato Zero dedicato a Enrica Bonaccorti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Funerali Bonaccorti, la lettera di Renato Zero: «Mi sono svegliato e non ci sei più» Articoli correlati Funerali Bonaccorti, la notizia su Renato Zero. E sono lacrimeUn lungo abbraccio, come quello che si erano scambiati il 25 gennaio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, quando si erano incontrati al centro della... Funerali di Enrica Bonaccorti, l'assenza di Renato Zero (che invia una lettera) e il dispiacere dell'ex maritoEnrica Bonaccorti «era una donna di grande coraggio, di molto spirito, che deve rimanere di esempio». Funerali Bonaccorti, la lettera di Renato Zero: «Mi sono svegliato e non ci sei più» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Funerali Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, camera ardente e funerali sabato alla chiesa degli Artisti a Roma: Si è spenta in clinica dopo aver avuto...; Addio a Enrica Bonaccorti, la camera ardente aperta al pubblico; Enrica Bonaccorti, l'eredità e il testamento durante la malattia: l'ultimo desiderio e il ruolo della figlia Verdiana; Patrizia Carassai, carabiniera forestale morta a 53 anni: un paese intero sotto choc. Funerali Enrica Bonaccorti, folla di vip e amici. La lettera di Renato Zero: Sei stata sorella, amica, complice. La diretta tvL'omaggio commosso di amici e una marea di gente comune. L’omelia: Con la sua scrittura ha dato voce a chi non l'aveva, il vescovo legge le poesie della conduttrice. A Eleonora Daniele affidata la P ... quotidiano.net Enrica Bonaccorti, la lettera di Renato Zero al funerale: «Sei stata sorella, amica, complice. Ora mi sono svegliato e non ci sei»«Sei stata all'occorrenza sorella, amica, complice, pur di non lasciarmi sguarnito, ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno un mestiere diverso. Tu ti sei ... leggo.it Fiori bianchi e pianoforte a coda pronto all’interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali di Enrica Bonaccorti. La donna della tv è stata ricordata da molti volti noti della tv, da Mata - facebook.com facebook Si svolgeranno oggi alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Enrica Bonaccorti, La camera ardente,allestita nella clinica in cui è avvenuto il decesso, rimarra’aperta fino alle 12 per parenti e amici. x.com